«Волгонефть» керченского разлива. Кто виноват в крушении танкеров в море

О бушевавшей в Керченском проливе в момент ЧП непогоде говорит и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал ТАСС, что Азовское море довольно чувствительно к сильным ветрам, которые способны поднять в нем трехметровые волны. При этом волны в море с большими глубинами не представляют особой опасности, а на мелководном Азовском они являются катастрофой.