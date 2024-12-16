«Волгонефть» керченского разлива. Кто виноват в крушении танкеров в море

Крушение сразу двух танкеров в Керченском проливе стало главной новостью воскресенья, 15 декабря. Эпичные кадры терпящих бедствие судов облетели все социальные сети. Экипажи обоих танкеров эвакуировали, один человек погиб. По поручению президента Владимира Путина были организованы спасательные работы в Керченском проливе и создана рабочая группа по ликвидации последствий ЧП. СК тем временем расследует уголовные дела, в ходе которых установят все обстоятельства произошедшего. Подробности — в нашем материале.
Ошибка экипажа?
Одной из версий произошедшего рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.
Как рассказали Интерфаксу в службе морского поиска и спасения, в семи километрах от берега в день крушения судов бушевал сильный шторм. Предположительно, экипажи могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. На данный момент это основная версия.
Среди других версий случившегося — избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, которые были построены в 1980 и 1984 годы и изначально проектировались для работы в спокойных погодных условиях.
«Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать», — сказал собеседник агентства.
О бушевавшей в Керченском проливе в момент ЧП непогоде говорит и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал ТАСС, что Азовское море довольно чувствительно к сильным ветрам, которые способны поднять в нем трехметровые волны. При этом волны в море с большими глубинами не представляют особой опасности, а на мелководном Азовском они являются катастрофой.
Не предназначены для моря?
Еще одну возможную причину ЧП в Керченском проливе озвучил председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак.
По его словам, «Волгонефть 212» был построен 15.12.1969 года и зимой такие суда вообще не эксплуатируются. Кроме того, эти танкеры не предназначены для работы в море.
Глушак отметил, они не выдерживают даже двухметровые волны. Экипажу следовало просчитать риски и встать на безопасную стоянку. Тем более, ранее затонуло судно «Волгонефть 139», из чего следовало сделать выводы.
«Много моментов, нюансов, которые вызывают много вопросов. Какие-то ответы мы узнаем, какие-то нет», — сказал Глушак.
Кстати, о моменте крушения танкера рассказал «Известиям» один из матросов. Александр Марченко сразу же отметил, что когда он заступил на дежурство, были сильные волны. В половине девятого утра на танкере объявили тревогу.
«Нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — рассказывает мужчина.
Прийти на помощь терпящим бедствие пыталось спасательное судно «Меркурий», однако попытки были неудачными и эвакуировать экипаж смогли только при помощи авиации.
Женщина за штурвалом.
Примечательно, что за штурвалом второго потерпевшего крушение танкера была 26-летняя выпускница колледжа водного транспорта.
О повреждении судна «Волгонефть 239» Анастасия сообщила, выложив в соцсети фото танкера с надписью «Мама, я домой».
Ранее в соцсетях она писала, что с детства мечтала работать на флоте и даже получила специальность «судоводитель-помощник механика маломерного судна». Ранее Анастасия работала матросом на пассажирском теплоходе «Волга-2» и практиковалась на судне «Москва-62».
Дело на контроле у Бастрыкина.
СК по Крыму и Севастополю возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили позже в пресс-службе СК России, после подтверждения информации о гибели одного члена экипажа одно дело переквалифицировали на более тяжкое — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).
Следователи оценят действия экипажа в сложных метеоусловиях в момент ЧП, и проверят техническое состояние танкеров и как их обслуживали. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.
А что с экологией?
В совокупности на борту обоих танкеров могло быть до 8 тысяч тонн нефтепродуктов. На поверхности моря уже видна характерная пленка, при этом, какое количество нефтепродуктов могло попасть в воду, пока неизвестно. Нанесенный ущерб оценит Росрыболовство, создавшее для этого специальную группу.
Эксперты ведомства проведут разведку с воздуха и возьмут пробы морской воды. Полностью оценить ущерба в ведомстве планируют по окончании шторма и окончании ликвидации последствий аварии.
Как kuban.aif.ru пояснил член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко, разлив в море четырех тонн нефтепродуктов грозит экологической катастрофой.
Он отметил, что нефть образует пленку, которая не дает совершать газообмен, кислород не попадает в воду, а углекислый газ не уходит в атмосферу. В результате морские организмы попросту задохнутся. При этом важно знать, что именно перевозили танкеры. Если, как пишут СМИ, на борту был мазут, то ситуация менее плачевна, но тоже опасна для окружающей среды.
По словам эколога, это более плотная фракция, не образующая пленку на поверхности моря в условиях холода. Мазут скатывается и опускается на дно.
«Мазут угрожает отравлением организмам, питающимся донными отложениями, в том числе теми, которых люди употребляют в пищу. Кроме того, нефтепродукты могут активно нафильтровывать в себя двустворчатые моллюски, те же мидии, устрицы».
Однако, сейчас в Керченском проливе плюсовая температура и мазут может образовать пленку. Но, по мнению Голубитченко, она не разойдется на большую площадь. Когда волнение моря уменьшится, можно будет собрать до 90% образовавшейся пленки.