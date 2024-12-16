Задержаны еще два участника нападений банд Басаева и Хаттаба

«В ходе работы совместно с МВД и Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан России Хамидулы Япова, 1975 г. р., и Минкаила Магамадова, 1975 г. р., — сообщили в ЦОС ФСБ. — Магамадов и Япов задержаны во взаимодействии с Центром “Э” ГУ МВД России по СКФО в городе Удомля Тверской области и Владимире Владимирской области».