В Самаре продлен арест обвиняемым в нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева

После этого депутата с водителем избили, и им потребовалась помощь медиков, установили силовики. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего жителя Самары Артура Б., 19-летнего уроженца Таджикистана Некруза Б. и его сверстника Мурода М. из Узбекистана.