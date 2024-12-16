Новокузнецкого каннибала не выпустят из волгоградской спецлечебницы

Спесивцев, которому сейчас 54 года, был осужден в 1997 году за убийство по меньшей мере 20 человек, плоть некоторых из жертв он употреблял в пищу. Точное число убитых им людей до сих пор неизвестно: по неподтвержденным данным, жертв маньяка может быть больше 80.
В 1999 году Александр Спесивцев был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным типом наблюдения, которая расположена у села Дворянское Камышинского района Волгоградской области, где и находится по сей день.
Сейчас же появилась информация о том, что дело маньяка из Новокузнецка может быть пересмотрено. Якобы в суд обратилась дочь одной из жертв Спесивцева, которая требует ужесточить наказание для серийного убийцы, который, как она считает, лишь притворяется невменяемым. Телеграм-каналы утверждают, что одного из самых кровожадных серийных убийц России впервые за более четверть века «выдернут» из психиатрической лечебницы, куда он был помещен бессрочно за свои страшнейшие преступления.
Однако, как оказалось, дело Спесивцева (ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более человек») в настоящий момент находится в архиве, да и выпускать его из медицинского учреждения, где он сейчас находится, в любом случае, не будут.
В отделе по уголовным делам первой инстанции Кемеровского областного суда «Волгоградской правде.ру» пояснили, что дело Спесивцева действительно было повторно рассмотрено, но произошло это еще 21 мая этого года.
«Дело было возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Оно уже рассмотрено и отправлено в архив, — уточнили в ведомстве. — Суд вынес решение о применении мер медицинского характера».
Начальник отдела обеспечения судопроизводства и функционирования постоянного судебного присутствия Кемеровского областного суда в Новокузнецке Наталья Пимахина также сообщила, что о планах по пересмотру дела Спесивцева ей ничего не известно. В любом случае, новокузнецкий серийный убийца останется в стенах спецлечебницы в Камышинском районе Волгоградской области.
«Его никуда не переведут, потому что колоний, где можно было бы содержать людей с таким диагнозом, просто нет, — отметила Наталья Пимахина. — Что касается уголовного дела, то оно в архиве. Есть потерпевшие, которые подают какие-то гражданские иски, но, в любом случае, суды будут связываться с лечебным учреждением, где он находится. Сейчас развита система конференцсвязи, поэтому если будет необходимо с ним связаться, все условия для этого есть. Вывозить его куда-то для этого не понадобится».
В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области в свою очередь сообщили о том, что Спесивцев каждые полгода проходит медэкспертизу, на основании которой выносится решение о продлении его пребывания в спецлечебнице.
«Последний раз такое решение было вынесено 1 августа, срок пребывания в больнице Александру Спесивцеву продлили до 12 февраля 2025 года», — рассказали в ведомстве.