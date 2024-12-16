Новокузнецкого каннибала не выпустят из волгоградской спецлечебницы

«Его никуда не переведут, потому что колоний, где можно было бы содержать людей с таким диагнозом, просто нет, — отметила Наталья Пимахина. — Что касается уголовного дела, то оно в архиве. Есть потерпевшие, которые подают какие-то гражданские иски, но, в любом случае, суды будут связываться с лечебным учреждением, где он находится. Сейчас развита система конференцсвязи, поэтому если будет необходимо с ним связаться, все условия для этого есть. Вывозить его куда-то для этого не понадобится».