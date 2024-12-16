В Краснодаре произошла авария с участием двух иномарок и маршрутки

В пресс-службе кубанского ГУ МВД сообщили, что автомобилист пересёк двойную сплошную, выехав на полосу и выехал на встречку. Там легковушка врезалась в маршрутный автобус марки «ПАЗ» под управлением мужчины. В момент аварии пассажиров в салоне не было.