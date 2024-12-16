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В Краснодаре произошла авария с участием двух иномарок и маршрутки

В столице Кубани случилась авария с участием двух иномарок и маршрутки.

ДТП произошло 16 декабря, когда водитель Hyundai двигался со стороны улицы Российской в сторону посёлка Лазурный.

В пресс-службе кубанского ГУ МВД сообщили, что автомобилист пересёк двойную сплошную, выехав на полосу и выехал на встречку. Там легковушка врезалась в маршрутный автобус марки «ПАЗ» под управлением мужчины. В момент аварии пассажиров в салоне не было.

По данным ведомства, далее иномарка столкнулась с Kia, за рулём которой находился мужчина. В результате Kia въехала в дорожное ограждение.

Водитель автобуса и водитель Hyundai пострадали. По факту аварии правохранителями организована проверка.