В Краснодаре произошла авария с участием двух иномарок и маршрутки

ДТП произошло 16 декабря, когда водитель Hyundai двигался со стороны улицы Российской в сторону посёлка Лазурный.
В пресс-службе кубанского ГУ МВД сообщили, что автомобилист пересёк двойную сплошную, выехав на полосу и выехал на встречку. Там легковушка врезалась в маршрутный автобус марки «ПАЗ» под управлением мужчины. В момент аварии пассажиров в салоне не было.
По данным ведомства, далее иномарка столкнулась с Kia, за рулём которой находился мужчина. В результате Kia въехала в дорожное ограждение.
Водитель автобуса и водитель Hyundai пострадали. По факту аварии правохранителями организована проверка.