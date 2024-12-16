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Водитель «Лады» пострадал в лобовом ДТП с грузовиком под Симом

Мужчину госпитализировали с травмами.

Источник: АиФ

Утром 16 декабря, в Ашинском районе Челябинской области 46-летний водитель «Лады Гранты» пострадал при лобовом столкновении с грузовиком Mercedes под управлением 63-летнего мужчины. Водителя легковушки отправили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась на 1599 километре трассы М-5 «Урал» около 10 часов утра. По предварительным данным, водитель легковушки при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который двигался навстречу. Последствия ДТП к настоящему времени ликвидированы. Движение осуществляется в полном объеме. Обстоятельства происшествия устанавливаются.