Врачи стабилизировали состояние пострадавших в лобовом ДТП на трассе в Башкирии

На трассе Уфа — Оренбург произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в которой пострадали 18-летний водитель иномарки и его пассажир. Напомним, на 117 км лоб в лоб столкнулись «Фольксваген Джетта» и «Форд Транзит». От удара легковушку разорвало напополам.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, на больничной койке оказались двое, находившихся в иномарке. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное.
Еще двое пассажиров, находившихся в салоне автобуса, проходят консультацию врачей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.