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Врачи стабилизировали состояние пострадавших в лобовом ДТП на трассе в Башкирии

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа — Оренбург произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в которой пострадали 18-летний водитель иномарки и его пассажир. Напомним, на 117 км лоб в лоб столкнулись «Фольксваген Джетта» и «Форд Транзит». От удара легковушку разорвало напополам.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, на больничной койке оказались двое, находившихся в иномарке. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное.

Еще двое пассажиров, находившихся в салоне автобуса, проходят консультацию врачей.

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