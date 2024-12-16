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ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Членов банды Шамиля Басаева, о задержании и аресте которых СК сообщил в понедельник, поймали во Владимирской и Тверской областях, следует из видео ФСБ России.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала РИА Новости, что силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999—2000 годах.

По данным следствия, Хамидула Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Минкаил Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. Суд заключил обоих фигурантов под стражу.

На видео ФСБ мелькают кадры Октябрьского районного суда Владимира и Удомельского городского суда Тверской области, которые выносили постановления об аресте фигурантов.

Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных.

В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.

ФСБ