ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала РИА Новости, что силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999—2000 годах.
По данным следствия, Хамидула Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Минкаил Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. Суд заключил обоих фигурантов под стражу.
На видео ФСБ мелькают кадры Октябрьского районного суда Владимира и Удомельского городского суда Тверской области, которые выносили постановления об аресте фигурантов.
Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных.
В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.