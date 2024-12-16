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В страшной аварии в Молдове выжила только девочка, ее родители и бабушка погибли: Каково состояние малышки

Ребенок находится в бельцкой больнице.

Источник: Полиция

10-летняя девочка, выжившая в страшном ДТП находится в больнице в Бельцах в тяжёлом состоянии.

— Девочка в сознании. Состояние тяжёлое, но стабильное, — заявила для портала UNIMEDIA пресс-секретарь медучреждения Андрея Галич.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера, 15 декабря, в Единецком районе.

19-летний парень за рулём Mercedes E-Class на летней резине и без прав врезался в Hyundai. В результате скончались супруги из Hyundai, 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, а также её мама 62 лет.

Водитель Mercedes задержан на 72 часа.