52-летний мужчина спас жизни двух соседей на пожаре в Иркутской области

— Очевидец заметил дым в соседнем здании. Открыв дверь, увидел двух мужчин без сознания, вынес их на улицу. 66-летний пострадавший получил ожоги, его отвезли в больницу. Второй отказался от помощи медиков, — сообщили в агентстве.