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52-летний мужчина спас жизни двух соседей на пожаре в Иркутской области

Пламя охватило жилой дом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жилой дом загорелся в селе Шеберта. Трагедии удалось избежать, так как 52-летний мужчина оказался неподалеку и успел прийти на помощь пострадавшим. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на МЧС Иркутской области.

— Очевидец заметил дым в соседнем здании. Открыв дверь, увидел двух мужчин без сознания, вынес их на улицу. 66-летний пострадавший получил ожоги, его отвезли в больницу. Второй отказался от помощи медиков, — сообщили в агентстве.

Одного из пострадавших госпитализировали в больницу. ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели выяснили, что пламя охватило жилплощадь из-за теплового проявления электрического тока при работе самодельного электрического бойлера. Пожар на 54 квадратных метрах тушили девять специалистов с помощью трех единиц техники.

В ведомстве напомнили о том, что крайне важно следить за состоянием электропроводки и использовать только исправное оборудование. Также советуют установить пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что учреждение оштрафовали на 300 тысяч за установку подвесных мостов на Ольхоне.