52-летний мужчина спас жизни двух соседей на пожаре в Иркутской области

Жилой дом загорелся в селе Шеберта. Трагедии удалось избежать, так как 52-летний мужчина оказался неподалеку и успел прийти на помощь пострадавшим. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на МЧС Иркутской области.
— Очевидец заметил дым в соседнем здании. Открыв дверь, увидел двух мужчин без сознания, вынес их на улицу. 66-летний пострадавший получил ожоги, его отвезли в больницу. Второй отказался от помощи медиков, — сообщили в агентстве.
Одного из пострадавших госпитализировали в больницу. ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели выяснили, что пламя охватило жилплощадь из-за теплового проявления электрического тока при работе самодельного электрического бойлера. Пожар на 54 квадратных метрах тушили девять специалистов с помощью трех единиц техники.
В ведомстве напомнили о том, что крайне важно следить за состоянием электропроводки и использовать только исправное оборудование. Также советуют установить пожарный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что учреждение оштрафовали на 300 тысяч за установку подвесных мостов на Ольхоне.