Кибермошенники придумали схему обмана для студентов от лица Минобрнауки

Аферисты звонят студентам и под разными предлогами убеждают их включить режим демонстрации экрана во время сессии на портале «Госуслуги». Представляются они сотрудниками деканата, так как инициатива зарегистрироваться в СЦОС перед зимней сессией исходила именно от деканов вузов.
Если уговорить студента не удаётся, то мошенники выходят на связь с их родителями, требуя повлиять на строптивого ребёнка. Данные о родственных связях студентов аферисты могли получить в скомпилированных данных из ранее утекших баз информации, считают эксперты «Лаборатории Касперского». Сам портал СЦОС утечкам не подвергался, данные «Госуслуг» тоже под надёжной виртуальной охраной, поэтому злоумышленники выжимают информацию из потенциальных жертв методами социальной инженерии, в том числе с помощью запугивания и грубости. Обычно «сотрудники деканата» уговаривают студентов продемонстрировать им процесс выхода в аккаунт так, чтобы был виден ввод одноразового кода подтверждения при авторизации. Получив доступ к аккаунту, мошенники пользуются им для незаконных финансовых операций.
Сервис «Современная цифровая образовательная среда» от Минобрнауки (федеральный портал «Моё образование») включает различные курсы, программы дополнительного образования, а также личные документы студентов в электронном виде — зачётную книжку и студенческий билет.
По словам студентов, столкнувшихся с подобным сценарием мошенничества, аферистов иногда выдаёт то, что преступники не располагают информацией о том, в каком же вузе, на каком факультете учится предполагаемая жертва. Если задать собеседнику соответствующий вопрос, он прервёт разговор.
Кроме того, аферистов выдаёт то, что они звонят студентам через мессенджеры — официальные должностные лица этими каналами связи для общения не пользуются.
Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников распространяются «сезонные» мошеннические схемы: сбор конфиденциальных данных для получения некой посылки с подарком или различные фиктивные распродажи с фишинговых сайтов, имитирующих реальные интернет-магазины. Популярны и схемы с разнообразными праздничными конкурсами и розыгрышами, для участия в которых у пользователей запрашивают личную информацию.