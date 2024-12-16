Кибермошенники придумали схему обмана для студентов от лица Минобрнауки

Если уговорить студента не удаётся, то мошенники выходят на связь с их родителями, требуя повлиять на строптивого ребёнка. Данные о родственных связях студентов аферисты могли получить в скомпилированных данных из ранее утекших баз информации, считают эксперты «Лаборатории Касперского». Сам портал СЦОС утечкам не подвергался, данные «Госуслуг» тоже под надёжной виртуальной охраной, поэтому злоумышленники выжимают информацию из потенциальных жертв методами социальной инженерии, в том числе с помощью запугивания и грубости. Обычно «сотрудники деканата» уговаривают студентов продемонстрировать им процесс выхода в аккаунт так, чтобы был виден ввод одноразового кода подтверждения при авторизации. Получив доступ к аккаунту, мошенники пользуются им для незаконных финансовых операций.