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Мать и двое детей отравились угарным газом в Арзамасе

В Арзамасе местная жительница и двое ее детей отравились угарным газом вечером 15 декабря в доме на улице Березина. Организована доследственная проверка, сообщили в региональном СУ СК.

По данным ведомства, в квартире установлена газовая колонка. Пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование контролирует прокуратура.