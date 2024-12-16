Мать и двое детей отравились угарным газом в Арзамасе

По данным ведомства, в квартире установлена газовая колонка. Пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование контролирует прокуратура.
В Арзамасе местная жительница и двое ее детей отравились угарным газом вечером 15 декабря в доме на улице Березина. Организована доследственная проверка, сообщили в региональном СУ СК.
По данным ведомства, в квартире установлена газовая колонка. Пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование контролирует прокуратура.