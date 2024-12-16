Суд арестовал истязавшую детей мать из Дивеева: что ей грозит

Жительница Дивеевского района Нижегородской области арестована по решению суда и отправлена в следственный изолятор за длительные истязания собственных четверых детей. Об этом пишет местная пресса.
Известно, что обвиняемой 50 лет. У нее семеро детей, но истязала она четырех из них в течение десяти лет. Когда о происходящем стало известно правоохранительным органам, прокуратура организовала проверку по данному факту. В отношении женщины возбудили уголовное дело по по пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ.
Перечисленные пункты статьи 117 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за истязание двух и более заведомо несовершеннолетних лиц. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы в исправительной колонии.
Поскольку женщину уже арестовали по решению суда и направили в следственный изолятор, вероятность, что она получит реальный срок лишения свободы, очень высока. Например, в Новороссийске обвиняемую в истязании одного ребенка женщину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В данном случае речь идет о четырех потерпевших, что может привести к ужесточению наказания — вплоть до максимального, допускаемого УК РФ по указанной статье.
Детей у обвиняемой забрали органы опеки и попечительства. Подростков поместили их в социальный центр: теперь с ними будут работать психологи. Следствие по данному делу продолжается.