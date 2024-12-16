Суд арестовал истязавшую детей мать из Дивеева: что ей грозит

Поскольку женщину уже арестовали по решению суда и направили в следственный изолятор, вероятность, что она получит реальный срок лишения свободы, очень высока. Например, в Новороссийске обвиняемую в истязании одного ребенка женщину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В данном случае речь идет о четырех потерпевших, что может привести к ужесточению наказания — вплоть до максимального, допускаемого УК РФ по указанной статье.