В Башкирии 44-летний водитель сумел выжить после лобового ДТП с фурой

Жесткое ДТП произошло в Башкирии в Иглинском районе. Как сообщает ГАИ республики, на 1533 км трассы М-5 врезались лоб в лоб ВАЗ-2111 и фура «МАН». От удара легковушка превратилась в груду металлолома, а 44-летний водитель машины получил тяжелые травмы, но выжил.
Предположительно, мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Его экстренно доставили в больницу для обследования.
— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, — заключили в ведомстве.
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