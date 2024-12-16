В Самарской области за выходные поймали 48 пьяных водителей

В минувшие выходные полицейские Самарской области проводили целенаправленные рейды. С 13 по 15 декабря он поймали 48 водителей, которые сели за руль пьяными. Также полицейские выявляли другие нарушения.
— За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечен 91 водитель, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
25 водителей нарушили правила перевозки детей. 19 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, а 16 водителей не уступили дорогу тем, кто шел по правилам. 74 водителя ездили не пристегнутыми.
Такие рейды в Самарской области проводят каждые выходные.