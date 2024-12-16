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Электромонтера убило током на железной дороге в Бобруйске

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Электромонтера убило током на станции «Березина» в Бобруйске, об этом сообщил в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 15 декабря. Находившиеся в командировке 24-летний электромонтер из Солигорска вместе с коллегой пытались сократить путь до места проживания.

«Один из мужчин перелез между грузовыми вагонами, второй — забрался на крышу подвижного состава и ради бравады взялся за контактный провод, который находился под высоким напряжением», — рассказали в СК.

Молодой человек получил травмы и скончался.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Было установлено, что оба мужчины находились в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего установит Бобруйский межрайонный отдел СК в ходе проверки.