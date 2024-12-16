Электромонтера убило током на железной дороге в Бобруйске

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 15 декабря. Находившиеся в командировке 24-летний электромонтер из Солигорска вместе с коллегой пытались сократить путь до места проживания.
«Один из мужчин перелез между грузовыми вагонами, второй — забрался на крышу подвижного состава и ради бравады взялся за контактный провод, который находился под высоким напряжением», — рассказали в СК.
Молодой человек получил травмы и скончался.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Было установлено, что оба мужчины находились в нетрезвом состоянии.
Все обстоятельства произошедшего установит Бобруйский межрайонный отдел СК в ходе проверки.