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Замруководителя нижегородского завода осужден за получение взятки

Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению АО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» в Нижнем Новгороде Денис Чемоданов был признан виновным в получении взятки.

Решение вынес Сормовский районный суд.

Данное предприятие задействовано в выполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом средств обеспечения полетов общего назначения, а также автомобилей и двигателей. Заместитель генерального директора был уличен в вымогательстве денежных средств у поставщика запчастей, которые использовались для выполнения оборонительного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет условного лишения свободы и штраф в размере 360 тысяч рублей. Денис Чемоданов признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор пока не вступил в законную силу.