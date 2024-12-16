Замруководителя нижегородского завода осужден за получение взятки

Решение вынес Сормовский районный суд.
Данное предприятие задействовано в выполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом средств обеспечения полетов общего назначения, а также автомобилей и двигателей. Заместитель генерального директора был уличен в вымогательстве денежных средств у поставщика запчастей, которые использовались для выполнения оборонительного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
Суд назначил ему наказание в виде четырех лет условного лишения свободы и штраф в размере 360 тысяч рублей. Денис Чемоданов признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор пока не вступил в законную силу.