Замруководителя нижегородского завода осужден за получение взятки

Данное предприятие задействовано в выполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом средств обеспечения полетов общего назначения, а также автомобилей и двигателей. Заместитель генерального директора был уличен в вымогательстве денежных средств у поставщика запчастей, которые использовались для выполнения оборонительного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации.