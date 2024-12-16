Самолёт рейса Сочи — Омск, который приземлился в поле, до сих пор не разобрали

Пассажирский лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившийся в поле более года назад, до сих пор остаётся на месте происшествия. Напомним, ЧП произошло 12 сентября 2023 года: самолёт, выполнявший рейс Сочи-Омск, из-за технической неисправности не стал приземляться в аэропорту Омска и отправился на аэродром в Новосибирске. Однако топлива до нового пункта назначения у самолёта не хватило, и он сел в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из пассажиров и членов экипажа тогда не пострадал.