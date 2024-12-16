Глава СК поручил проверить аварию с участием машины скорой помощи в Ростове

Следователи начали проверку после публикаций в СМИ. По данным СК, 14 декабря 2024 года водитель легковой машины, предварительно, не уступил право проезда «скорой», ехавшей с сиреной. В итоге спецтранспорт опрокинулся, пострадали водитель и женщина-фельдшер, которой потребовалась госпитализация.