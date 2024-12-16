Глава СК поручил проверить аварию с участием машины скорой помощи в Ростове

Обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону потребовал проверить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Следователи начали проверку после публикаций в СМИ. По данным СК, 14 декабря 2024 года водитель легковой машины, предварительно, не уступил право проезда «скорой», ехавшей с сиреной. В итоге спецтранспорт опрокинулся, пострадали водитель и женщина-фельдшер, которой потребовалась госпитализация.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Напомним, ранее информация о происшествии поступила от Госавтоинспекции. По данным ведомства, автомобиль «Луидор» (скорая медицинская помощь) и CheryA13 столкнулись на перекрестке в районе улицы Немировича-Данченко.