В Новосибирске главе турфирмы вынесен приговор по первому уголовному делу

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале декабря этого года директору фирмы были также предъявлены обвинения по второму уголовному делу, которое находится на этапе расследования. По данным следствия, с февраля по август 2024 года обвиняемая похищала деньги клиентов под предлогом оказания услуг по бронированию туров и оплате билетов. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 9 млн руб., рассказали в следственном ведомстве.