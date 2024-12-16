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В Новосибирске главе турфирмы вынесен приговор по первому уголовному делу

Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговор директор турфирмы ООО «Лайв-Тревел» по делу о мошенничестве (ч.2,3,4 ст. 159 УК РФ). Ее приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с апреля по июль текущего года фигурантка дела получила от четырех клиентов около 3 млн руб. За эту сумму она должна предоставить туристические услуги, однако вместо этого распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале декабря этого года директору фирмы были также предъявлены обвинения по второму уголовному делу, которое находится на этапе расследования. По данным следствия, с февраля по август 2024 года обвиняемая похищала деньги клиентов под предлогом оказания услуг по бронированию туров и оплате билетов. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 9 млн руб., рассказали в следственном ведомстве.