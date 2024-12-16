Житель Гродно потерял более 1700 рублей, когда хотел открыть визу через соцсети

Так, 22-летний гродненец хотел уехать за границу на заработки и искал в популярной соцсети посредника, чтобы открыть визу. В соцсети он нашел страницу якобы визового агентства, под реальным названием которого скрывались мошенники. Аферисты предложили мужчине продолжить общение в телеграм-чате, «проконсультировали» и сказали перевести на указанные реквизиты необходимую сумму.