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На Кубани терроризируют семью бойца СВО

СК края начал проверку.

Источник: IrkutskMedia.ru

На Кубани участник СВО подвергся насилию и угрозам. Его имущество поджигали и воровали. Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

После того как предприниматель из Краснодарского края заключил контракт на строительство объектов с человеком из соседней республики, он и его семья начали получать угрозы.

На мужчину несколько раз нападали. Его избивали, а личный и транспорт его фирмы сожгли. Также украли оборудование из парка развлечений пострадавшего.

После того как мужчина ушел на СВО, угрозы стали поступать его жене и детям.

Полиция не предпринимала необходимых действий, поэтому СК региона начал собственную проверку. Решается вопрос о передаче уголовного дела от МВД Следственному комитету.

Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК, Андрею Маслову, предоставить доклад о ходе проверки.

СК