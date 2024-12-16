На Кубани терроризируют семью бойца СВО

На Кубани участник СВО подвергся насилию и угрозам. Его имущество поджигали и воровали. Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.
После того как предприниматель из Краснодарского края заключил контракт на строительство объектов с человеком из соседней республики, он и его семья начали получать угрозы.
На мужчину несколько раз нападали. Его избивали, а личный и транспорт его фирмы сожгли. Также украли оборудование из парка развлечений пострадавшего.
После того как мужчина ушел на СВО, угрозы стали поступать его жене и детям.
Полиция не предпринимала необходимых действий, поэтому СК региона начал собственную проверку. Решается вопрос о передаче уголовного дела от МВД Следственному комитету.
Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК, Андрею Маслову, предоставить доклад о ходе проверки.