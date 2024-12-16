В УМВД Перми сообщили подробности вызвавшего пробку ДТП с автобусом и такси

Подробности ДТП с междугородним автобусом и такси, которое вызвало пробку на улице Чкалова, сообщили сайту perm.aif.ru в УМВД России по Перми.
Речь идёт об аварии, которая произошла на пересечении Чкалова и Комсомольского проспекта днём 16 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что автобус и такси столкнулись неподалёку от памятника «МиГ на взлёте». Очевидцы сообщали, что движение в районе ДТП затруднилось.
В УМВД России по Перми perm.aif.ru рассказали подробности аварии. Как оказалось, авария случилась около 12:05.
«По Комсомольскому проспекту со стороны улицы Клары Цеткин в сторону улицы Чкалова двигался автомобиль Рено Логан, который на перекрёстке не предоставил преимущество автобусу НЕФАЗ, и допустил с ним столкновение», — рассказали perm.aif.ru в городской полиции.
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС городской полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что авария на улице Чкалова оказалась далеко не единственной из тех, которые вызвали пробки на улицах города. Жители Перми сообщали о множестве ДТП в разных частях города, из-за которых проезд транспорта сильно затруднился.