В УМВД Перми сообщили подробности вызвавшего пробку ДТП с автобусом и такси

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что авария на улице Чкалова оказалась далеко не единственной из тех, которые вызвали пробки на улицах города. Жители Перми сообщали о множестве ДТП в разных частях города, из-за которых проезд транспорта сильно затруднился.