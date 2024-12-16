В пермском офисе компании, чьи танкеры потерпели крушение, изымут документы

«Документы о прохождении техосмотров будут изъяты из офисов. Также будут проведены допросы руководства, которому принадлежат танкеры “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”, потерпевшие крушение в Керчи», — сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Все следственные действия будут проведены сотрудниками пермского СК на транспорте по запросу из Крыма. Утверждается, что расследованием случившегося займутся следственные органы по месту происшествия.