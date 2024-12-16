Стало известно состояние пермяков, пострадавших при крушении танкера

В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что по поручению губернатора министерство находится на связи с краснодарскими коллегами — по их данным, состояние всех троих жителей Прикамья сейчас оценивают как удовлетворительное, и уже в ближайшее время их выпишут из больницы.