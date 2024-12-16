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Стало известно состояние пермяков, пострадавших при крушении танкера

Сейчас они проходят лечение в Краснодарском крае.

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали perm.aif.ru о состоянии трёх жителей Прикамья, пострадавших в результате крушения судна «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря.

Напомним, о том, что среди пострадавших членов экипажа танкера есть трое жителей Пермского края, сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Он поручил министерству здравоохранения Прикамья держать ситуацию на контроле: состояние одного из мужчин оценивалось как тяжёлое, обсуждался вопрос о его переводе из больницы в Анапе в краевую больницу в Краснодаре.

В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что по поручению губернатора министерство находится на связи с краснодарскими коллегами — по их данным, состояние всех троих жителей Прикамья сейчас оценивают как удовлетворительное, и уже в ближайшее время их выпишут из больницы.

К сожалению, один из 13 членов экипажа танкера не выжил.

У танкера «Волгонефть-212», принадлежащего пермской компании «Кама Шиппинг», возникла пробоина в борту утром 15 декабря, когда судно находилось в Керченском проливе. Экипаж эвакуировали на вертолёте.