Стало известно состояние пермяков, пострадавших при крушении танкера

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали perm.aif.ru о состоянии трёх жителей Прикамья, пострадавших в результате крушения судна «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря.
Напомним, о том, что среди пострадавших членов экипажа танкера есть трое жителей Пермского края, сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Он поручил министерству здравоохранения Прикамья держать ситуацию на контроле: состояние одного из мужчин оценивалось как тяжёлое, обсуждался вопрос о его переводе из больницы в Анапе в краевую больницу в Краснодаре.
В Минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что по поручению губернатора министерство находится на связи с краснодарскими коллегами — по их данным, состояние всех троих жителей Прикамья сейчас оценивают как удовлетворительное, и уже в ближайшее время их выпишут из больницы.
К сожалению, один из 13 членов экипажа танкера не выжил.
У танкера «Волгонефть-212», принадлежащего пермской компании «Кама Шиппинг», возникла пробоина в борту утром 15 декабря, когда судно находилось в Керченском проливе. Экипаж эвакуировали на вертолёте.