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В Ростове водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика

В Ростове 11-летний школьник попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 35-летний водитель Hyundai Sonata сбил 11-летнего мальчика, ребенок в итоге попал в больницу. Это произошло вечером 15 декабря, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, мужчина за рулем иномарки совершил наезд в тот момент, когда школьник переходил дорогу по «зебре» на красный свет.

— Пострадавшего увезли в больницу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят родителей как можно чаще напоминать детям основные правила безопасности на дороге.

Добавим, всего за минувшие сутки в Ростовской области произошло 11 ДТП, в которых погибли два человека и еще 13 человек получили ранения, четверо пострадавших — несовершеннолетние.