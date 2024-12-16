Пенсионерка из Мстиславля грелась у плиты и спровоцировала пожар в квартире

Как выяснилось, пенсионерка часто использовала одноконфорочную электрическую плиту для обогрева квартиры. В этот день она, включив плиту, стала греть руки. Женщина слишком близко приблизилась к плите, из-за чего на ней загорелась куртка. Пенсионерка сбросила ее на пол, где находились другие вещи. Огонь быстро принял угрожающие размеры.