Пенсионерка из Мстиславля грелась у плиты и спровоцировала пожар в квартире

15 декабря в 11.46 в МЧС поступила информация о пожаре в двухкомнатной квартире на ул. Энгельса в райцентре. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горение и плотное задымление внутри жилого дома. 73-летняя хозяйка квартиры не пострадала.
Как выяснилось, пенсионерка часто использовала одноконфорочную электрическую плиту для обогрева квартиры. В этот день она, включив плиту, стала греть руки. Женщина слишком близко приблизилась к плите, из-за чего на ней загорелась куртка. Пенсионерка сбросила ее на пол, где находились другие вещи. Огонь быстро принял угрожающие размеры.
Пожар частично повредил перекрытие, уничтожил имущество в доме. Квартира не пригодна для дальнейшего проживания. Оставшуюся без крыши над головой пенсионерку приютили знакомые.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.