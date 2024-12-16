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Пенсионерка из Мстиславля грелась у плиты и спровоцировала пожар в квартире

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле пенсионерка хотела погреться у плиты и спровоцировала пожар в квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: БЕЛТА

15 декабря в 11.46 в МЧС поступила информация о пожаре в двухкомнатной квартире на ул. Энгельса в райцентре. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горение и плотное задымление внутри жилого дома. 73-летняя хозяйка квартиры не пострадала.

Как выяснилось, пенсионерка часто использовала одноконфорочную электрическую плиту для обогрева квартиры. В этот день она, включив плиту, стала греть руки. Женщина слишком близко приблизилась к плите, из-за чего на ней загорелась куртка. Пенсионерка сбросила ее на пол, где находились другие вещи. Огонь быстро принял угрожающие размеры.

Пожар частично повредил перекрытие, уничтожил имущество в доме. Квартира не пригодна для дальнейшего проживания. Оставшуюся без крыши над головой пенсионерку приютили знакомые.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

пожары
МЧС