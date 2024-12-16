В Краснодаре спустя три года раскрыли крупную кражу валюты и старинной иконы

Мужчины распределили между собой роли. Один обеспечил сообщников перчатками, велосипедами и мобильными телефонами. Подельники взяли снотворное для собаки, охранявшей территорию. Воры дождались, когда хозяев не будет на месте, усыпили животное и пробрались под забором. Один сообщник остался на улице наблюдать за обстановкой. Двое других вытащили сейф, деньги и икону, после чего через окно покинули дом.