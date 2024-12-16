В Краснодаре спустя три года раскрыли крупную кражу валюты и старинной иконы

Спустя более трех лет правоохранителям Кубани удалось задержать преступников, обокравших частный дом. Они похитили старинную икону, денежные средства и сейф, где хранились драгоценности и иностранная валюта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МВД Медиа.
Кража произошла еще в июне 2021-го в хуторе Садовый Краснодарского края. Общая сумма ущерба оценивалась около 1 млн рублей. Расследование по уголовному делу не прекращалось все это время. В сентябре 2024 года полицейским удалось установить подозреваемых. Ими оказались трое жителей Саратовской области в возрасте от 42 до 46 лет.
Мужчины распределили между собой роли. Один обеспечил сообщников перчатками, велосипедами и мобильными телефонами. Подельники взяли снотворное для собаки, охранявшей территорию. Воры дождались, когда хозяев не будет на месте, усыпили животное и пробрались под забором. Один сообщник остался на улице наблюдать за обстановкой. Двое других вытащили сейф, деньги и икону, после чего через окно покинули дом.
В сейфе находились деньги в рублях и валюте. Кроме наличности, там хранились различные ювелирные изделия из золота и серебра. Награбленное разделили между собой, а сейф утопили в реке Уруп.
Уголовное дело ведется по статье — совершение кражи со взломом. Все трое признались в содеянном. Им грозит до 6 лет лишения свободы.