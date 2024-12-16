По данным издания, пострадали восьмилетний и шестилетний мальчики и младенец 2024 года рождения. Несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Устанавливаются подробности произошедшего.
В Казани трое детей отравились угарным газом в многоэтажном доме 26 на ул. Солидарности. Об этом сообщает Татар-информ.
По данным издания, пострадали восьмилетний и шестилетний мальчики и младенец 2024 года рождения. Несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Устанавливаются подробности произошедшего.