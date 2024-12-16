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В Казани трое детей отравились угарным газом

В Казани трое детей отравились угарным газом в многоэтажном доме 26 на ул. Солидарности. Об этом сообщает Татар-информ.

По данным издания, пострадали восьмилетний и шестилетний мальчики и младенец 2024 года рождения. Несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Устанавливаются подробности произошедшего.