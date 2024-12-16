Жители Пермского края обналичили маткапиталы на 7 миллионов рублей

Группа из 13 человек обналичила материнские капиталы на семь миллионов рублей в Пермском крае, сообщает ГУ МВД региона.
Как рассказывает краевая полиция, участие в преступлениях приняли 12 жителей Прикамья и одна жительница Удмуртии. Возраст фигурантов дела колеблется от 38 до 47 лет. Инициаторами мошенничества выступили двое пермяков, которые обратили внимание на норму, позволяющую регистрировать детей, родившихся вне больниц по заявлению свидетелей рождения.
Пермяки подыскивали женщин, которые со свидетелями приходили в ЗАГСы и сообщали о ложном рождении ребёнка. Получив свидетельства о рождении, они передавали их в Пенсионный фонд РФ и получали материнский капитал в виде сертификата. Деньги они получали с помощью ещё одной мошеннической схемы.
«С помощью фиктивных договоров купли-продажи на имя женщин оформлялись земельные участки. Далее лжероженицы обращались в кредитный потребительский кооператив с целью получения займа на строительство жилья, создавая видимость улучшения жилищных условий», — рассказывает краевое ГУ МВД.
Когда деньги перечислялись, женщины обналичивали их и распределяли между собой. Пермячки также выступали свидетельницами для друг друга и подтверждали факт рождения ребёнка. Как сообщает прокуратура Пермского края, всего прикамцам удалось похитить у ПФР более семи миллионов рублей.
Преступления обнаружили в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на мошенничество». Всего на счету преступников 14 эпизодов мошенничества и два покушения.
На время следствия все фигуранты дела находились под подпиской о невыезде, а земельные участки были арестованы. Сейчас расследование завершено, а материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.