Жители Пермского края обналичили маткапиталы на 7 миллионов рублей

Пермяки подыскивали женщин, которые со свидетелями приходили в ЗАГСы и сообщали о ложном рождении ребёнка. Получив свидетельства о рождении, они передавали их в Пенсионный фонд РФ и получали материнский капитал в виде сертификата. Деньги они получали с помощью ещё одной мошеннической схемы.