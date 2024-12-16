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Жителей Сочи эвакуировали с Черкесского перевала

Спасатели эвакуировали сочинцев с Черкесского перевала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В пастушьих балаганах трое волонтеров оказались в снежной ловушке из-за погодных условий. Несколько дней на высоте 1,8 тыс. м шел снег с метелью и была высокая вероятность схода лавин. Из-за этого жители Сочи не могли выбраться самостоятельно.

В район Фишт вылетел ведомственный вертолет Ка-32 со спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Южного авиационно-спасательного центра МЧС России на борту. Они эвакуировали мужчин на борт воздушного судна и доставили их в Сочи.

МЧС