Жителей Сочи эвакуировали с Черкесского перевала

В пастушьих балаганах трое волонтеров оказались в снежной ловушке из-за погодных условий. Несколько дней на высоте 1,8 тыс. м шел снег с метелью и была высокая вероятность схода лавин. Из-за этого жители Сочи не могли выбраться самостоятельно.