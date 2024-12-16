Более полутысячи детей эвакуировали из уфимской школы № 45

Сегодня, 16 декабря, в Уфе прошла эвакуация учебного учреждения. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел в школе № 45, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место ЧП направили сотрудников МЧС. Специалисты провели все помещения, но не обнаружили никаких следов горения. Тревога оказалась ложной.
Из учебного учреждения эвакуировали 516 детей и 38 сотрудников. К счастью, никто не пострадал.
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