Крутой: ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут

«Учитывая техническое состояние здания, оно будет скорее всего подлежать сносу. На этом месте и властями Витебска и властями области будет предложено сделать другой объект — более соответствующий центральной части города», — цитирует Крутого официальный Telegram-канал Витебского облисполкома.
Крутой также пообещал, что другие объекты собственника ТЦ, которые есть в Витебске, будут «подвергнуты проверке и тщательной ревизии».
По словам главы администрации, в ТЦ «Беларусь» в 2020 году уже был «подобный инцидент с пожаром», но не с такими серьезными последствиями, как сейчас. Однако не были устранены нарушения, связанные с системой пожаротушения.
Глава администрации напомнил, что раньше в этом здании был кинотеатр, а в 2006 году его начали перестраивать под ТЦ. После нынешнего пожара серьезно пострадали перекрытия. Сейчас изымаются документы по перестройке.
«…Изучаются, кто принимал эти решения, кто давал эти разрешения, а потом их проглядывал и узаконивал», — добавил Крутой.
В понедельник 16 декабря в Витебске прошло заседание штаба по факту пожара в ТЦ, который случился 13 декабря. Огонь охватил примерно 2 тысячи квадратных метров здания.
Возгорание началось примерно в 16:00, а ближе к ночи спасателям удалось полностью потушить пожар. В результате ЧП были госпитализированы два десятка человек, среди которых два ребенка.
Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело по ч.2 ст. 304 УК (нарушение требований пожарной безопасности). По делу уже есть задержанные.
До серьезной перестройки здания в нем был широкоформатный кинотеатр «Беларусь», который открылся в 1972 году.