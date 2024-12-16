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Воронежский повар перевел аферистам почти 800 тысяч

Мужчина рассчитывал заработать на инвестициях.

36-летний повар из Воронежа набрел в интернете на мошенников, которые обещали помочь увеличить доход через инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Включая оплату страховок и каких-то обязательных опций, потерпевший перевел на неизвестные счета почти 800 тысяч рублей. Не только не получив обещанного дохода, но и не сумев вывести деньги назад, несостоявшийся инвестор обратился в полицию.

15 декабря от проделок аферистов пострадали десять жителей Воронежской области, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил три миллиона рублей.