Воронежский повар перевел аферистам почти 800 тысяч

36-летний повар из Воронежа набрел в интернете на мошенников, которые обещали помочь увеличить доход через инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Включая оплату страховок и каких-то обязательных опций, потерпевший перевел на неизвестные счета почти 800 тысяч рублей. Не только не получив обещанного дохода, но и не сумев вывести деньги назад, несостоявшийся инвестор обратился в полицию.
15 декабря от проделок аферистов пострадали десять жителей Воронежской области, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил три миллиона рублей.