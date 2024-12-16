Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд Ростова-на-Дону

В Ростов-на-Дону поступило уголовное дело о теракте на Крымском мосту 2022 года. Об этом 16 декабря со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда сообщает агентство РИА Новости.
— Дело поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена, — прокомментировали журналистам в судебной инстанции.
Известно, что на скамье подсудимых должны быть восемь человек. Обвинительное заключение в Генеральной прокуратуре России утвердили в начале декабря.
Подозреваемым инкриминируют статьи о теракте, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные соучастники в 2022 году создали группу, в состав которой вовлекли других людей. Было организовано изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Водитель, который не подозревал о планах экстремистов, завез груз на Крымский мост, после этого взрывное устройство привели в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковом автомобиле поблизости. Следствие в отношении Малюка продолжается.