Олбани
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд Ростова-на-Дону

В Ростове рассмотрят дело восьми подозреваемых в теракте на Крымском мосту.
Источник: Комсомольская правда

В Ростов-на-Дону поступило уголовное дело о теракте на Крымском мосту 2022 года. Об этом 16 декабря со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда сообщает агентство РИА Новости.

— Дело поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена, — прокомментировали журналистам в судебной инстанции.

Известно, что на скамье подсудимых должны быть восемь человек. Обвинительное заключение в Генеральной прокуратуре России утвердили в начале декабря.

Подозреваемым инкриминируют статьи о теракте, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные соучастники в 2022 году создали группу, в состав которой вовлекли других людей. Было организовано изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Водитель, который не подозревал о планах экстремистов, завез груз на Крымский мост, после этого взрывное устройство привели в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковом автомобиле поблизости. Следствие в отношении Малюка продолжается.