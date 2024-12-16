На Кубани осудили участников массовых беспорядков в аэропорту «Махачкала», сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Напомним, 29 октября 2023 года подсудимые принимали участие в массовом погроме, проходящем в воздушной гавани столицы Дагестана. Причиной акции протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.
Подсудимые вместе с толпой разгромили имущество на сумму более 24 млн рублей. Кроме того, они оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде лишения свободы каждому на срок от 7 до 8 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. В главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу также заявили, что в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции.