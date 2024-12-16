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Под Новосибирском суд вынес приговор мужчине, который поджег жену

Его приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения.

Источник: Комсомольская правда

Татарский районный суд вынес приговор мужчине, который поджег свою жену. Его признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 ч. 1 УК РФ).

Все произошло в ночь со 2 на 3 апреля в селе Щербаки. Мужчина выпивал, из-за этого между супругами произошла ссора. Он нашел канистру с бензином, облил жену и себя. Также жидкость попала на мебель и пол. После мужчина закурил, и произошел пожар.

— Женщина выбежала на улицу, бросилась в снег, и таким образом потушила огонь. Ей была своевременно оказана медицинская помощь. Возгорание в доме затушил находящийся там человек, который проходил затем свидетелем по делу, — сообщил в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Женщина получила 20% ожогов тела. Она провела в больнице больше трех недель.

В результате суд назначил мужчине 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.