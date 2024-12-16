Под Новосибирском суд вынес приговор мужчине, который поджег жену

Все произошло в ночь со 2 на 3 апреля в селе Щербаки. Мужчина выпивал, из-за этого между супругами произошла ссора. Он нашел канистру с бензином, облил жену и себя. Также жидкость попала на мебель и пол. После мужчина закурил, и произошел пожар.