Под Новосибирском суд вынес приговор мужчине, который поджег жену

Татарский районный суд вынес приговор мужчине, который поджег свою жену. Его признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 ч. 1 УК РФ).
Все произошло в ночь со 2 на 3 апреля в селе Щербаки. Мужчина выпивал, из-за этого между супругами произошла ссора. Он нашел канистру с бензином, облил жену и себя. Также жидкость попала на мебель и пол. После мужчина закурил, и произошел пожар.
— Женщина выбежала на улицу, бросилась в снег, и таким образом потушила огонь. Ей была своевременно оказана медицинская помощь. Возгорание в доме затушил находящийся там человек, который проходил затем свидетелем по делу, — сообщил в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Женщина получила 20% ожогов тела. Она провела в больнице больше трех недель.
В результате суд назначил мужчине 1 год и 4 месяца колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.