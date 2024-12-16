Олбани
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На инженера «Крымэнерго» завели уголовное дело из-за смерти рабочего

Инженера Ленинского отделения «Крымэнерго» обвиняют в нарушении требований охраны труда.

Источник: Комсомольская правда

В отношении инженера Ленинского районного отделения электрических сетей «Крымэнерго» возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочего от поражения электрическим током.

Следствие установило, что в июле текущего года инженер районного подразделения энергосбытовой компании не соблюдал правила эксплуатации электроустановок. Он не провел инструктаж по технике безопасности перед началом работ и разрешил сотруднику самостоятельно ремонтировать ячейку на трансформаторной подстанции в селе Багерово. В результате электромонтер погиб от удара электрическим током.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и свидетелей, изучили техническую документацию и назначили экспертизы, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц, нарушивших правила охраны труда.

СК