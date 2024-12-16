На инженера «Крымэнерго» завели уголовное дело из-за смерти рабочего

Следствие установило, что в июле текущего года инженер районного подразделения энергосбытовой компании не соблюдал правила эксплуатации электроустановок. Он не провел инструктаж по технике безопасности перед началом работ и разрешил сотруднику самостоятельно ремонтировать ячейку на трансформаторной подстанции в селе Багерово. В результате электромонтер погиб от удара электрическим током.