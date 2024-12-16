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В Краснодаре начался суд присяжных по делу об убийстве аниматоров

Суд присяжных начал рассмотрение дела об убийстве аниматоров в Краснодаре.

Краснодарский краевой суд 16 декабря начал рассмотрениегромкого дела об убийстве аниматоров. Владельца ивен-агентства 37-летнего Кирилла Чубко и его сотрудницу 19-летнюю Татьяну Мостыко в мае заманили в ловушку на дороге, когда они возвращались домой в Усть-Лабинск с детского праздника. Они пробили оба колеса на автомобиле, а случайные встречные предложили помощь в ремонте.

До дома Кирилл и Татьяна не доехали. Жена Кирилла забила тревогу, когда ночью ей пришло несколько смс о списание со счета нескольких сотен тысяч рублей. Телефон Кирилла перестал отвечать на звонки, а Татьяна единожды ответила на звонок, но он еще больше встревожил близких.

Обоих убили и закопали в разных местах в лесу. Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян сели на скамью подсудимых. Первые двое признали вину и показали могилы Кирилла и Татьяны. Тот, кого они назвали вдохновителем на преступление — Демьян Кеворкьян потребовал суда присяжных, не признавая за собой соучастие в убийстве.

Судебный процесс стартовал, сообщили kuban.aif.ru.