В Краснодаре начался суд присяжных по делу об убийстве аниматоров

До дома Кирилл и Татьяна не доехали. Жена Кирилла забила тревогу, когда ночью ей пришло несколько смс о списание со счета нескольких сотен тысяч рублей. Телефон Кирилла перестал отвечать на звонки, а Татьяна единожды ответила на звонок, но он еще больше встревожил близких.