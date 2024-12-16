Устроивший резню в школе Краснодара подросток предстанет перед судом

За ранение сверстника ножом в одной из школ в поселке Российском 14-летний подросток предстанет перед судом по статье «Хулиганство». По информации следствия, 6 декабря обвиняемый спровоцировал конфликт со школьником, который перерос в драку. Фигурант ударил оппонента в голову и тело, а после получения отпора порезал потерпевшего в области груди, живота и бедра. Пострадавшего доставили в больницу и там оказали медицинскую помощь. Напавший скрылся с места происшествия.