Устроивший резню в школе Краснодара подросток предстанет перед судом

В отношении несовершеннолетнего, который устроил поножовщину в краснодарской школе, завершилось расследование уголовного дела — его передали в суд, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.
За ранение сверстника ножом в одной из школ в поселке Российском 14-летний подросток предстанет перед судом по статье «Хулиганство». По информации следствия, 6 декабря обвиняемый спровоцировал конфликт со школьником, который перерос в драку. Фигурант ударил оппонента в голову и тело, а после получения отпора порезал потерпевшего в области груди, живота и бедра. Пострадавшего доставили в больницу и там оказали медицинскую помощь. Напавший скрылся с места происшествия.
Установлено, что родители обвиняемого ребенка находились на территории Кубани незаконно, в связи с чем материалы по данному факту направили в миграционную службу.
В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения продолжается.
Ранее сообщалось, что конфликт мог произойти из-за девушки или по причине громко играющей музыки.
Напомним, что вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре произошел конфликт между подростками с применением холодного оружия. Трое ребят получили ножевые ранения. Еще двое — легкие травмы. Пострадали дети возрастом от 13 до 15 лет.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее недопустимым и поручил оперативно выяснить, как в школу пронесли холодное оружие.