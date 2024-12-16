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Дело о теракте на Крымском мосту поступило в Южный военный суд

Уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Дата заседания пока не назначена, сообщает Ъ-Ростов со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Коммерсантъ

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Фигуранты предстанут перед судом по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконной перевозке взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Роману Соломко и Артуру Терчаняну также предъявлены обвинения в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Следствие утверждает, что обвиняемые действовали в составе группы, находившейся под руководством председателя СБУ Украины Василия Малюка. Согласно материалам дела, взрывное устройство изготовили на территории Украины и замаскировали под груз строительной пленки.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика загорелись семь топливных цистерн, а два автомобильных пролета частично обрушились. Железнодорожное движение удалось восстановить только к вечеру.