Дело о теракте на Крымском мосту поступило в Южный военный суд

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Фигуранты предстанут перед судом по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконной перевозке взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Роману Соломко и Артуру Терчаняну также предъявлены обвинения в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).