«Водитель маршрутки 40 раз привлекался ГАИ к административной ответственности». СК раскрыл подробности аварии с маршруткой в Воложинском районе

Следственный комитет Беларуси рассказал о подробностях аварии с маршруткой в Воложинском районе Минской области 16 декабря, где пострадали пассажиры (здесь об этом ДТП подробнее).
По предварительной информации 66-летний водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Микроавтобус тоже был не в лучшем состоянии. На задней оси автомобиля была установлена лысая резина, пассажирские сидения в салоне не оборудованы ремнями безопасности.
Как следствие — водитель не справился с управлением, микроавтобус в кювете, восемь пассажиров из девяти с ушибами, травмами грудной клетки и переломами — в больницах (здесь подробнее о пострадавших).
На месте происшествия работает следственно- оперативная группа с участием сотрудников УСК по Минской области, специализирующихся на дорожно-транспортных происшествиях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении СК.
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