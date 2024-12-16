«Водитель маршрутки 40 раз привлекался ГАИ к административной ответственности». СК раскрыл подробности аварии с маршруткой в Воложинском районе

По предварительной информации 66-летний водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Микроавтобус тоже был не в лучшем состоянии. На задней оси автомобиля была установлена лысая резина, пассажирские сидения в салоне не оборудованы ремнями безопасности.