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«Водитель маршрутки 40 раз привлекался ГАИ к административной ответственности». СК раскрыл подробности аварии с маршруткой в Воложинском районе

СК: водитель перевернувшейся под Воложином маршрутки 40 раз привлекался ГАИ.
Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси рассказал о подробностях аварии с маршруткой в Воложинском районе Минской области 16 декабря, где пострадали пассажиры (здесь об этом ДТП подробнее).

По предварительной информации 66-летний водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Микроавтобус тоже был не в лучшем состоянии. На задней оси автомобиля была установлена лысая резина, пассажирские сидения в салоне не оборудованы ремнями безопасности.

Как следствие — водитель не справился с управлением, микроавтобус в кювете, восемь пассажиров из девяти с ушибами, травмами грудной клетки и переломами — в больницах (здесь подробнее о пострадавших).

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа с участием сотрудников УСК по Минской области, специализирующихся на дорожно-транспортных происшествиях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении СК.

Мы писали, что глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (все подробности здесь).