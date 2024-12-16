В США пьяный 16-летний подросток заявил, что убил свою семью

В США по обвинению в убийстве задержали 16-летнего подростка. Он вышел к помощникам шерифа с поднятыми руками. Как уточняет NBC News, задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сотрудники правопорядка обнаружили в доме тела четырех человек, а на кухонном столе нашли пистолет.
Инцидент произошел возле города Белен в штате Нью-Мексико. Возраст убитых — 42, 35, 16 и 14 лет. Кем они приходились задержанному, сразу установить не удалось, однако в разговоре с диспетчером подросток заявил, что убил свою семью.
Возможный мотив преступления пока не озвучили.
В ноябре уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК возбудили в Сергиевом Посаде. 15-летнего подростка заподозрили в убийстве матери. Ему грозит срок до 15 лет, если вина будет доказана. Инцидент произошел утром 6 ноября. Задержанный сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы.
По версии следствия, подросток нанес множественные удары топором по голове матери. От полученных травм женщина умерла на месте.
В октябре в штате Вашингтон (США) произошла стрельба, в результате которой погибли родители и трое детей. Среди выживших — 11-летняя девочка, по словам которой стрелявшим был ее 15-летний брат. Она притворилась мертвой, чтобы выжить. По версии обвиненного мальчика, стрелял их 13-летний брат. Следствие считает, что 15-летний подросток пытался фальсифицировать улики и положил в руки погибшего 13-летнего брата оружие.