В США пьяный 16-летний подросток заявил, что убил свою семью

В октябре в штате Вашингтон (США) произошла стрельба, в результате которой погибли родители и трое детей. Среди выживших — 11-летняя девочка, по словам которой стрелявшим был ее 15-летний брат. Она притворилась мертвой, чтобы выжить. По версии обвиненного мальчика, стрелял их 13-летний брат. Следствие считает, что 15-летний подросток пытался фальсифицировать улики и положил в руки погибшего 13-летнего брата оружие.