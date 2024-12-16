Глава муниципалитета в Мексике погиб из-за нападения на его автомобиль

Организованные преступные сообщества и наркокартели несут основную ответственность за кризис в сфере безопасности, который Мексика переживает на протяжении многих лет. В 2022 году в стране было зарегистрировано 30 968 умышленных убийств. По данным Национального института статистики и географии Мексики, за первые шесть месяцев 2023 года в стране зарегистрировали 15 082 убийства.