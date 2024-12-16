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Глава муниципалитета в Мексике погиб из-за нападения на его автомобиль

МЕХИКО, 16 декабря. /ТАСС/. Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в результате вооруженного нападения неизвестных на его автомобиль. Об этом сообщила местная газета El Universal.

По ее информации, также были убиты трое сопровождавших Ларрагу. Полиция ведет расследование преступления и поиск нападавших. Хесус Франко Ларрага был избран на должность мэра в июне.

Организованные преступные сообщества и наркокартели несут основную ответственность за кризис в сфере безопасности, который Мексика переживает на протяжении многих лет. В 2022 году в стране было зарегистрировано 30 968 умышленных убийств. По данным Национального института статистики и географии Мексики, за первые шесть месяцев 2023 года в стране зарегистрировали 15 082 убийства.