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Белорус хотел впечатлить знакомую цветами за 880 рублей, но попал в изолятор

В Солигорске мужчина подарил знакомой букет с мягкой игрушкой за 880 рублей и попал в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске милиция арестовала мужчину, который подарил знакомой цветы и мягкую игрушку. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.

Так, 30-летний житель Стародорожского района оказался должен знакомой деньги, но не мог вернуть долг и решил ее впечатлить. Мужчина пришел к женщине с букетом из 75 цветков и большой мягкой игрушкой.

Однако спустя время за подарком к женщине пришла… милиция. Выяснилось, что фигурант обманул работницу цветочного павильона. Он взял в цветочном цветы и мягкую игрушку, пообещав принести 880 белорусских рублей позже. Но так и не вернулся.

Сотрудники уголовного розыска изъяли букет и игрушку и вернули их в магазин, а мужчину посадили в изолятор временного содержания.

Тем временем белорус пытался впечатлить девушку и разбил чужой BMW, «попав» на 90 000 рублей.

И мы писали, что житель Гродно потерял более 1700 рублей, когда хотел открыть визу через соцсети.

Также новогодняя гирлянда стала причиной серьезного пожара в квартире в Березино.