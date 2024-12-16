Белорус хотел впечатлить знакомую цветами за 880 рублей, но попал в изолятор

В Солигорске милиция арестовала мужчину, который подарил знакомой цветы и мягкую игрушку. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.
Так, 30-летний житель Стародорожского района оказался должен знакомой деньги, но не мог вернуть долг и решил ее впечатлить. Мужчина пришел к женщине с букетом из 75 цветков и большой мягкой игрушкой.
Однако спустя время за подарком к женщине пришла… милиция. Выяснилось, что фигурант обманул работницу цветочного павильона. Он взял в цветочном цветы и мягкую игрушку, пообещав принести 880 белорусских рублей позже. Но так и не вернулся.
Сотрудники уголовного розыска изъяли букет и игрушку и вернули их в магазин, а мужчину посадили в изолятор временного содержания.
Тем временем белорус пытался впечатлить девушку и разбил чужой BMW, «попав» на 90 000 рублей.
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