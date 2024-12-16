Белорус хотел впечатлить знакомую цветами за 880 рублей, но попал в изолятор

Однако спустя время за подарком к женщине пришла… милиция. Выяснилось, что фигурант обманул работницу цветочного павильона. Он взял в цветочном цветы и мягкую игрушку, пообещав принести 880 белорусских рублей позже. Но так и не вернулся.