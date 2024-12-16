В Адыгее участники преступного сообщества получили от 8 до 14,5 года колонии

Ранее сообщалось, что преступная деятельность жителей Кубани была пресечена сотрудниками полиции в марте 2021 года. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2021 года по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и расследовалось следственной частью СУ МВД по Республике Адыгея.
«Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 14 жителей Краснодарского края. С учетом позиции гособвинения суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 8 лет до 14,5 года, а трех из них — также и к штрафам от 1 до 2 млн рублей», — говорится в сообщении с уточнением, что отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого и общего режимов.
В суде установлено, что в июле 2020 года житель Сочи создал преступное сообщество для незаконного сбыта сильнодействующих веществ, куда в качестве соучастников вовлек своих знакомых. Они приобретали, перевозили, хранили и безрецептурно реализовывали сильнодействующие вещества через аптечную сеть на территории Краснодарского края и Адыгеи. В этих целях приобретали и незаконно образовывали юридические лица, в том числе для создания видимости законной деятельности, а также легализовали свыше 1 млн рублей, полученных преступных путем. Доход от незаконной деятельности только одной из нескольких аптек в сутки составлял от 300 до 500 тыс. рублей.