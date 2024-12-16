В Новосибирске начали судить экс-главного борца с коррупцией региона

По информации следствия, с октября 2012 года по май 2013 года, сотрудник полиции, занимавший в тот момент должность начальника антикоррупционного отдела в городском УМВД, получил за крышевание 370 тыс. рублей. В период с января 2017 года по декабрь 2022 года Вялкову, который перешел на работу в областное УМВД, заплатили за те же услуги около 69 миллионов рублей.