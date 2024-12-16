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В Новосибирске начали судить экс-главного борца с коррупцией региона

16 декабря 2024 года в Центральном районном суде НСО стартовал процесс по уголовному делу экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по региону Владимира Вялкова.

Отмечается, что работая в правоохранительных органах Вялков якобы покровительствовал производителям контрафактного алкоголя, получая за это взятки.

По информации следствия, с октября 2012 года по май 2013 года, сотрудник полиции, занимавший в тот момент должность начальника антикоррупционного отдела в городском УМВД, получил за крышевание 370 тыс. рублей. В период с января 2017 года по декабрь 2022 года Вялкову, который перешел на работу в областное УМВД, заплатили за те же услуги около 69 миллионов рублей.