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Суд в Волгограде усилил наказание организаторам квеста, где пострадал ребенок

13-летний мальчик получил перелом ноги в Волжском антикафе.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, Волгоградский областной суд ужесточил наказание для организаторов киноквеста, в ходе которого 13-летний мальчик получил травму. Суд установил, что директор и работник антикафе не обеспечили безопасность мероприятия. В результате в марте 2023 года мальчик упал с высоты 2,5 м и получил перелом правой пяточной кости.

Суд признал подозреваемых виновными и назначил условные сроки лишения свободы с возмещением ущерба в размере 90 978 и 70 978 рублей каждому. Однако областной суд усилил наказание, лишив индивидуального предпринимателя права на организацию квестов на 3 года, и отправив его в исправительную колонию общего режима. Актер квеста отделался условным сроком, также его лишили права заниматься организацией квестов на 3 года.

В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

16 декабря также стало известно о том, что в Кирове осудили мужчину, который избил знакомого до смерти. Потерпевший скончался дома от полученных повреждений спустя несколько дней после ссоры, сообщает «Первоисточник».