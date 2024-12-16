Суд в Волгограде усилил наказание организаторам квеста, где пострадал ребенок

Суд признал подозреваемых виновными и назначил условные сроки лишения свободы с возмещением ущерба в размере 90 978 и 70 978 рублей каждому. Однако областной суд усилил наказание, лишив индивидуального предпринимателя права на организацию квестов на 3 года, и отправив его в исправительную колонию общего режима. Актер квеста отделался условным сроком, также его лишили права заниматься организацией квестов на 3 года.