Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю

По данным пресс-службы, в марте 2023 года злоумышленник дважды продал небольшие партии марихуаны, в апреле купил еще почти 500 граммов запрещенного вещества, расфасовал на мелкие дозы и стал хранить дома для продажи. Еще около семи граммов гашиша мужчина хранил для личного употребления.