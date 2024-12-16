Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю

По данным пресс-службы, в марте 2023 года злоумышленник дважды продал небольшие партии марихуаны, в апреле купил еще почти 500 граммов запрещенного вещества, расфасовал на мелкие дозы и стал хранить дома для продажи. Еще около семи граммов гашиша мужчина хранил для личного употребления.
«Сотрудники полиции пресекли его преступную деятельность. Они изъяли весь объем наркотических средств из квартиры злоумышленника на улице Ревякина и у покупателей. Общая масса изъятых наркотиков составила более 0,5 килограмма», — сообщает надзорное ведомство.
Дело рассмотрел Нахимовским районным суд Севастополя. Виновному назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима.