В Казани вынесли приговор водителю Porsсhe за смертельное ДТП в центре города

Авария произошла летом этого года. Тогда мужчина ехал по улице Ершова со скоростью 145 километров в час. На улице Карла Маркса водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.