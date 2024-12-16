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В Казани вынесли приговор водителю Porsсhe за смертельное ДТП в центре города

Он столкнулся с «Ладой Грантой» на улице Карла Маркса.

Источник: прокуратура Татарстана

В Казани вынесли приговор водителю Porche Cayman за смертельное ДТП. Его осудили на два года колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Авария произошла летом этого года. Тогда мужчина ехал по улице Ершова со скоростью 145 километров в час. На улице Карла Маркса водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.

Виновником ДТП оказался уроженец Казахстана. За последние два года он привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения четыре раза. В содеянном на суде он раскаялся.

Осужденному теперь также запрещено управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года, сообщает прокуратура Татарстана.